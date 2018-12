Die SAP-Aktie markierte am 26. September bei 108,52 ein neues Jahreshoch und ging anschließend in eine Korrektur über. In der Folge entwickelte sich ein mittelfristiger Abwärtstrend. Er konnte in der letzten Woche gebrochen werden, nachdem die Aktie zuvor auf ein neues Korrekturtief bei 86,21 Euro zurückgefallen war.

Mit dem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends haben die Käufer zwar einen wichtigen Erfolg errungen. Die richtungsweisende 50-Tagelinie konnte aber bislang noch nicht erreicht ... (Dr. Bernd Heim)

