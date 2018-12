US-Präsident Donald Trump will sich am Dienstag kurz mit Top-Managern von Daimler , Volkswagen und BMW treffen. Das bestätigte die stellvertretende US-Regierungssprecherin Lindsay Walters. Laut ihren Angaben empfängt Trump Daimler-Chef Dieter Zetsche, VW -Chef Herbert Diess und BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse im Weißen Haus. Zuvor war die Rede davon gewesen, dass für BMW Finanzvorstand Nicolas Peter an den Gesprächen mit der US-Regierung teilnimmt.

US-Handelsminister Wilbur Ross hatte die deutschen Autobauer vor dem Spitzentreffen im Finanzsender CNBC zu mehr Produktion in den USA aufgefordert. Ziel sei es, das US-Handelsdefizit mit Deutschland bei Autos und Autoteilen zu senken, sagte Ross. Das gehe "hoffentlich mit erhöhter Produktion in den Vereinigten Staaten" einher. Wichtig sei es zudem, einen großen Teil der künftigen Elektroautoproduktion in die Staaten zu bekommen, so der Minister weiter./hma/DP/jha

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0278 2018-12-04/19:37