Die Finanzaufsicht Bafin hat erstmals einer Pensionskasse den Abschluss neuer Rentenverträge verboten. Die Caritas Pensionskasse darf keine neuen Zusagen eingehen, bis sie die Kapitalanlagen erhöht oder Leistungen kürzt.

Die Finanzaufsicht greift in Sorge um die dünne Kapitaldecke vieler Pensionskassen in der Niedrigzinsphase erstmals zu ihrer schärfsten Waffe. Die Pensionskasse der Caritas darf seit Ende Oktober keine neuen Betriebsrenten-Verträge mehr abschließen oder bestehende aufstocken, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Dienstag mitteilte. Die 65 Jahre alte Organisation zählt 25.000 Kunden, die Mitarbeiter der katholischen Kirche, Mitglieder ...

