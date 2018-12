Die Europäische Investitionsbank hat im vergangenen Jahr allein 17 Milliarden Euro in Umweltprojekte gesteckt. Doch die meisten Europäer wissen nicht, dass der Kampf gegen den Klimawandel auch Arbeitsplätze schafft.

In seinem Auftakt-Statement zum Weltklimagipfel, der gerade in seinem Land stattfindet, fordert der polnische Präsident Andrzey Duda Entschlossenheit, die Erderwärmung zu stoppen. Die Welt stehe vor einem "historischen Test", sagte das Staatsoberhaupt bei der offiziellen Eröffnung des Gipfels in Kattowitz (Katowice). "Wir müssen beweisen, dass wir bereit sind, den Plan endgültig umzusetzen, den wir 2015 entworfen haben", sagte Duda mit Blick auf das Abkommen von Paris. Dort wurde beschlossen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Doch weltweit sind mehr als 700 neue Kohlekraftwerke geplant. Und ausgerechnet das Gastgeberland Polen hat laut Weltgesundheitsorganisation 33 der 50 schlimmsten Smog-Städte Europas. Knapp 80 Prozent seines Stroms gewinnt Polen aus der Verbrennung des fossilen Gesteins. Die Modernisierung veralteter Kohlekraftwerke geht nur schleppend voran. Und nach den Plänen der nationalkonservativen Regierung Polens wird Kohle auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen. Die polnische Regierung kündigte an, europäische Klimaziele mit neuen, "sauberen" Kohlekraftwerken einhalten zu wollen. Rund 80.000 Arbeitsplätze hängen allein in Polen an der Kohle. Und diese Arbeitsplätze will keiner gefährden, weder in Polen noch in Deutschland, wo die Kohlekommission gerade ihren Abschlussbericht, bis wann Deutschland aus der Kohle aussteigen will, auf Anfang nächsten Jahres verschoben hat.

