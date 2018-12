Viele Investoren zweifeln an der Konjunktur - und setzen verstärkt auf amerikanische Staatspapiere. Bei den Renditen kommt es zu einem besonderen Effekt.

In einem sind sich Volkswirte einig: Eine Rezession, also eine schrumpfende Wirtschaft über mindestens zwei Quartale, ist im nächsten Jahr nicht zu befürchten. Anleger am Anleihemarkt sind weniger entspannt. "Viele Investoren beginnen, an der US-Konjunktur zu zweifeln", sagt Christoph Rieger, der bei der Commerzbank das Zins- und Kreditresearch leitet.

Ein Zeichen dafür ist, dass die Anleger wieder stärker in Anleihen fliehen. Staatsanleihen der Industrienationen gelten als sicherer Anlagehafen, weil Investoren davon ausgehen, dass sie pünktlich ihre Zinsen erhalten und am Ende der Laufzeit ihr Kapital zurückbekommen. Die Kurse von US-Staatsanleihen sind jedenfalls wieder deutlich gestiegen und die Renditen im Gegenzug gesunken.

Die Effektivverzinsung von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit ist auf 2,95 Prozent gefallen. Damit liegt die Rendite dieser weltweit am meisten beachteten Anleihe erstmals seit drei Monaten wieder deutlich unter der Marke von drei Prozent. Vor knapp vier Wochen war sie bei 3,3 Prozent und damit so hoch wie seit über sieben Jahren nicht. Auch die Renditen von Staatspapieren mit kürzeren Laufzeiten gingen zurück - allerdings weniger dramatisch.

Das hat einen bemerkenswerten Effekt: Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen sank am Mittwoch im frühen New Yorker Handel auf 0,14 Prozentpunkte. So gering war die Differenz seit Sommer 2007 und damit kurz vor Ausbruch der Finanzkrise nicht.

