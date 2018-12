Gazprom hat am Dienstag etwas nachgegeben. Der Wert kam um etwa 1 % zurück. Dennoch sind Chartanalysten davon überzeugt, dass die Aktie in einer sehr guten Verfassung, namentlich einem charttechnischen Aufwärtstrend ist. Der Wert hat erst vor kurzer Zeit die Marke von 4 Euro überwunden und befindet sich nun auf dem Weg in Richtung 4,80 Euro. Wahrscheinlich, so die Auffassung der Analysten, könnte es sogar auf 5 Euro nach oben gehen. Die Kursdynamik stimmt optimistisch.

Der Wert hat innerhalb ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...