An den US-Börsen geht es am Dienstag kräftig abwärts. Vor allem Signale vom Rentenmarkt verunsichern die Anleger an der Wall Street stark.

An der Wall Street hat sich am Dienstag Ernüchterung breitgemacht. Der Leitindex Dow Jones verlor bis zum Handelsschluss 3,1 Prozent auf 25.027 Punkte. Am Montag hatte er noch gut ein Prozent hinzugewonnen. Der S&P 500 fiel 3,2 Prozent auf 2700 und der Nasdaq-Composite gab sogar um 3,8 Prozent nach auf 7158 Punkte.

Vor allem drückte die Annäherung der Renditen kurz- und langfristiger US-Anleihen auf die Stimmung. Fallen die Renditen langfristiger Titel unter diejenigen mit kürzerer Laufzeit, wird das im Fachjargon als inverse Zinskurve bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass Anleger einen Wirtschaftsabschwung fürchten. Zum Börsenschluss in New York lag die Rendite zehnjähriger Bonds nur noch etwa 0,1 Prozent höher als die zweijähriger Titel.

Anleger stellten nach der anfänglichen Euphorie zudem den Burgfrieden im Handelsstreit zwischen den ...

