Trotz der jüngsten Volatilität am Aktienmarkt kratzt der Markt nach wie vor am historischen Höchststand. Große Dividendenzahler sind also nicht so leicht zu finden. Wer jedoch ganz genau hinschaut und in der Lage ist, ein bisschen Risiko zu ertragen, könnte Unternehmen ausmachen, die einen tatsächlich großzügig belohnen. Zwei herausragende Unternehmen sind derzeit ExxonMobil Corporation (WKN:852549) und General Mills (WKN:853862). Kurz: Wer auf der Suche nach Dividenden ist, wird diese beiden Aktien durchaus schätzen. 1. Der Ölriese Exxon ist einer der weltweit größten vollintegrierten Ölkonzerne. Man ist in der ganzen Branche vertreten, von der Bohrung nach ... Den vollständigen Artikel lesen ...