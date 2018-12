EverZinc, der weltweit führende Anbieter von Spezialzinkmaterialien,gab heute eine Investition von mehr als 5 Millionen Euro bekannt, um die Produktionskapazität der Produktlinie Zano (ultrafeines Zinkoxid) zu erhöhen. Die Produktionskapazität von EverZinc wurde 2018 um 30 % und wird 2019 um weitere 30 % erhöht. EverZinc investiert auch in eine zusätzliche Zano-Produktionslinie, die planmäßig ab dem ersten Quartal 2020 in Betrieb geht. Diese neue Linie wird die derzeitige Zano-Kapazität von EverZinc um weitere 50 erhöhen. Insgesamt wird EverZinc die Produktionskapazität von Zano in diesem 48-Monatszeitraum verdreifachen

Der Markt für UV-Filter sieht großen Veränderungen entgegen und die Nachfrage nach ultrafeinem Zinkoxid als mineralischem UV-Filter steigt (aufgrund eines höheren öffentlichen Bewusstseins für den UV-A-Schutz, eines weltweit zunehmenden Interesses an natürlichen UV-Filtern, des Verbots der chemischen Filter Oxybenzon und Octinoxat in mehreren Inselregionen und der offiziellen Stellungnahme der ECHA zu ultrafeinem TiO2). "Dieser sich schnell beschleunigende weltweite Trend hat zu einer unvorhergesehenen Expansion des Marktes für Zinkoxid-Sonnenschutz geführt", so Vincent Dujardin,Chief Executive Officer von EverZinc. "EverZinc investiert in neue Produktionskapazitäten von Zano, um das Wachstum des Marktes für Sonnenschutzmittel und Hautpflegeprodukte auf Zinkoxidbasis zu unterstützen, da wir an die überlegenen Eigenschaften von Zano glauben, das breiten UVA/UVB-Schutz und hohe Transparenz kombiniert. Außerdem bietet es eine natürliche Lösung, um chemische Filter zu ersetzen."

Nach diesen Investitionen erhöht EverZinc auch den Preis von Zano für Materialien, die ab dem 1. Januar 2019 geliefert werden. "Der Preis von Zano ist seit vielen Jahren stabil, trotz starker Kostensteigerungen aufgrund von Energieinflation, höherem Zinkpreis, Emissionsrechten und Personalkosten", so Dujardin abschließend.

Über EverZinc

EverZinc, ein Portfoliounternehmen von OpenGate Capital, ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, auf die es ankommt. Das Unternehmen ist ein globaler Anbieter von speziellen Zinkmaterialien, darunter Feinzinkpulver, Zinkoxide, Batteriezinkpulver und Zano, ein ultrafeines Zinkoxid. Produkte von EverZinc werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter korrosionshemmende Farben, Hochleistungsreifen, Arzneimittel, Keramik, Glas, Sonnenschutz, Alkalibatterien und andere Produkte. Mit Produktionsstätten in Belgien, den Niederlanden, Norwegen, China und Malaysia verarbeitet EverZinc mehr als 180.000 Tonnen Rohstoffe, von denen 40 in acht Produktionsstätten recycelt und veredelt werden, um seinen wachsenden globalen Kundenstamm zu beliefern. Erfahren Sie mehr unter www.everzinc.com.

