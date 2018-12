Anbieter integrierter Sicherheitslösungen mit Tätigkeiten in Frankreich, Belgien und Luxemburg

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Übernahme einer Non-Core-Abteilung der Gunnebo Group (GUNN: CPH) abgeschlossen und diese Firma in Fichet Security Solutions ("Fichet") umbenannt hat. Als Anbieter von Sicherheitsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen ist Fichet in Frankreich, Belgien und Luxemburg tätig. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Fichet ist als Anbieter integrierter Sicherheitslösungen anerkannt und unterhält zwei Produktionsstätten und zwölf Vertriebsniederlassungen in Frankreich sowie ein Verkaufsbüro für Luxemburg und Belgien. Fichet bietet Produkte und Leistungen in fünf Produktlinien an: elektronische Sicherheit, Sicherheitstüren und -wände, Safes und Tresore, Cash-Management und Eingangskontrollen. Die Übernahme schließt "Fichet Bauche", eine etablierte Marke für hochwertige Safes und Tresore, mit ein. Fichet hat sich bei verschiedensten Kunden bewährt, darunter Banken, Industrie-Standorte und Standorte mit hohem Risiko, Einzelhandels-Outlets, öffentliche und gewerblich genutzte Gebäude, interne Verkaufsstellen, Anbieter von Massen-Transitsystemen und andere Unternehmen.

Andrew Nikou, Gründer und Geschäftsführer von OpenGate Capital, erklärte: "Wir sind stolz, dass wir Fichet heute ins Portfolio von OpenGate aufnehmen können. Wir verfügen über eine detaillierte Strategie für eine neue Ausrichtung und einen neuen Auftritt des Unternehmens und wir freuen uns sehr, dass wir in den kommenden Jahren mit dem Team von Fichet zusammenarbeiten werden, um reales Wachstum zu erreichen."

Sebastien Kiekert Le Moult, Partner von OpenGate, der die Transaktion leitete, sagte dazu: "Die Investition in Fichet Security Solutions ist in vielerlei Hinsicht typisch für eine traditionelle OpenGate-Übernahme mit der wir erfolgreich neuen Wert geschaffen haben. Als unterdurchschnittlich erfolgreiche Konzernausgliederung mit einem etablierten, kundenorientierten und soliden Führungsteam sowie einer sehr angesehenen Marke verfügt Fichet über die Grundlagen, auf die wir aufbauen können. Wir wollen unbedingt sofort mit unserer Arbeit beginnen."

Fichet Security Solutions stellt die neunte Plattformübernahme über OpenGate Capitals ersten institutionellen Fonds dar, nachdem die Firma bereits Power Partners, Bois Matériaux, Energi Fenestration Solutions, Alfatherm, EverZinc, Hufcor, Mersive Technologies und Jøtul übernommen hat.

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen für Unternehmensausgliederungen, interne Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

