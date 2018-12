KSP Legal Tax Advice (T.Srokosz i Wspólnicy Sp.k.), eine führende Anwaltskanzlei mit Sitz in Kattowitz, Polen, hat eine Kooperationsvereinbarung mit Andersen Global, einem internationalen Verband von Steuer- und Anwaltskanzleien, abgeschlossen. Die erweiterte Präsenz von Andersen Global in Polen verstärkt dessen Fähigkeit, über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner nahtlosen Service in ganz Europa anzubieten. Seit 15 Jahren verbindet das Team von KSP Legal Tax Advice Rechtsberatung und Steuerberatung mit Fokus auf direktem Mandantenkontakt und verfolgt neue Trends auf dem Rechtsmarkt.

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC, sagte: "KSP Legal Tax Advice steigert unsere Geschäftstätigkeiten in Polen erheblich und unser Team in der EU wächst weiter in Größe und Tiefe. Die Kanzlei tritt uns mit etwa 30 Experten und fünf Partnern bei, die alle über wertvolle Erfahrung mit praktischen, erstklassigen Lösungen für Mandanten sowie die Fähigkeit verfügen, schnell und nahtlos auf deren sich ändernden Bedürfnisse zu reagieren."

Unter der Leitung von Partner Magdalena Patryas bietet KSP Legal Tax Advice Rechtsdienstleistungen, einschließlich Gesellschaftsrecht, Fusionen und Akquisitionen, Arbeits- und Beschäftigungsrecht, Immobilien- und Baurecht, geistiges Eigentumsrecht und neue Technologien, Umstrukturierung und Schutz personenbezogener Daten sowie Steuerdienstleistungen wie Transferpreise, Steuerplanung, Grundsteuer und Mehrwertsteuer.

"Wir bieten unseren Mandanten konkrete Lösungen und beraten sie, indem wir Kenntnisse aus verschiedenen Rechts- und Steuerbereichen verbinden. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unsere Fähigkeit, Dienstleistungen für internationale Unternehmen, polnische Unternehmen sowie Investoren und Entrepreneure anzubieten", so Magdalena. "Darüber hinaus besteht bereits eine Zusammenarbeit mit vielen Partnern innerhalb der Mitgliedsfirmen von Andersen Global, darunter unsere Kollegen in Warschau von A2Z Tax Legal. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Menschen, mit denen wir eine gemeinsame Vision teilen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit knapp 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 124 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181204006179/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Tax

415-764-2700