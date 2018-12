Der Französische Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Didier Guillaume, eröffnete die neue Unterkunft Maison des Fruits et Légumes in einer feierlichen Atmosphäre am 26. November. Hier sind nun die nationale landwirtschaftliche branchenübergreifende Vereinigung Obst und Gemüse (Interfel), das branchenübergreifende technische Zentrum Obst und...

Den vollständigen Artikel lesen ...