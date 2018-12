In Neuseeland wurde Zespri zur "Company of the Year" gewählt: Der renommierte Wirtschaftspreis wird jährlich von Deloitte vergeben und würdigt die beste Unternehmensleistung des Vorjahres. Die Beurteilungskriterien umfassen die neuesten finanziellen Kennzahlen und weitere qualitative Ergebnisse aus Bereichen wie Unternehmensreputation, Umwelt- und Personalmanagement....

