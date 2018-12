Der neue Börsentag startete in Asien zwar im Minus. Doch im Laufe des Vormittags erholten sich die Kurse, besonders in Japan.

Asiens Börsen standen am Mittwochmorgen nach dem Kursrutsch in den USA nur moderat unter Druck. Sowohl in Japan als auch in Korea und China startete der Handel deutlich im Minus. Die Verluste waren aber geringer als in den USA, wo der Dow-Jones-Index am Dienstag 3,4 Prozent verloren hat.

Zudem erholten sich die Kurse im Laufe des Vormittags: Offenbar linderten gelassene Analysen die Sorge um die US-Konjunktur und die Unsicherheit über den Handelskrieg zwischen China und den USA. Ein auch ein erneuter Tweet von US-Präsident Donald Trump, der China am späten Dienstagabend (Ortszeit) trotz des jüngsten Waffenstillstands "größere Zölle" ankündigte, schien daran nicht zu rütteln. Trump drohte erneut mit Zöllen, sollte es nicht zu einer umfangreichen Handelsvereinbarung kommen.

Die Märkte reagierten immer nervöser auf den Anstieg der kurzfristigen Zinsen in den USA, erklärte ...

