"Nordsee-Zeitung" zu EU/Lastwagen:

"Der Vorstoß der EU ist zwar mehr als überfällig, aber auch viel zu kleinmütig. Unser Konsumanspruch, jederzeit alles in bester Qualität haben zu wollen, und auch der Umstand, dass Unternehmen ihre Lagerhallen auf die Lastwagen verlagert haben, stürzen Menschen ins Elend. Denn deren Arbeitsbedingungen resultieren aus dem Zwang, dass Transporte nichts kosten dürfen. Und so sitzen rumänische Fahrer auf lettischen Lastwagen einer in Luxemburg registrierten Firma mitten in Deutschland mit einfachem Wasser aus Süditalien, das am Ende hochpreisig über die Theke geht und das sie sich von dem kargen Lohn nicht leisten können. Das soll sich nun besser werden. So weit, so gut? Nein, vielleicht hilft aber auch unser genaueres Hinsehen - auf den Parkplätzen und Straßen, und auch beim Einkauf - damit dieses ach so moderne Nomadentum zu Minilöhnen irgendwann einmal menschenwürdig wird."/DP/jha

AXC0005 2018-12-05/05:35