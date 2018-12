"Handelsblatt" zu CDU-Vorsitz:

"Mit dem Ende der Ära Merkel beginnt an diesem Freitag für die CDU die Aufarbeitung dessen, was unter der Vorsitzenden in den vergangenen 18 Jahren liegen geblieben ist. Es ist gewissermaßen die Anleitung dafür, wie die CDU ihren Anspruch Volkspartei zu sein wieder einlösen kann. Ganz gleich, ob Kramp-Karrenbauer, Merz oder Spahn: Jeder von ihnen wird das Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Sozialem wieder herstellen müssen. Nur so gelingt der Aufbruch in eine neue Zeit. Es ist die Aufgabe der neuen Führung, die Breite der Partei wieder aufzuspannen und ihr Gehör zu verschaffen. Ansonsten wird sie zerreißen."/DP/jha

AXC0007 2018-12-05/05:35