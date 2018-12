Die deutsche Autobranche gibt am Mittwoch Auskunft über ihre Erwartungen an das kommende Jahr. Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, will in Berlin (11.00 Uhr) zu aktuellen Themen Rede und Antwort stehen. Dazu gehören die zu erwartenden Diesel-Fahrverbote in mehreren deutschen Städten und der Konjunkturausblick angesichts des Handelskonflikts mit den USA. Topmanager von Daimler , Volkswagen und BMW wollten am Dienstag in Washington mit Vertretern der US-Regierung Gespräche führen. Die Deutschen bemühen sich darum, Sonderzölle auf Autoimporte abzuwenden, die US-Präsident Donald Trump angedroht hat./brd/DP/jha

