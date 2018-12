Wenige Tage nach schweren Ausschreitungen in Paris kommt die französische Regierung am Mittwoch (10.00 Uhr) unter Vorsitz von Staatschef Emmanuel Macron zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammen. Die Krawalle in der Hauptstadt vom vergangenen Samstag hatten eine schwere politische Krise in dem Land ausgelöst.

Um die Lage zu beruhigen, kündigte Premierminister Édouard Philippe bereits am Dienstag die Aussetzung einer geplanten Steuererhöhung auf Benzin und Diesel an. Wie die Nationalversammlung mitteilte, wird es am Nachmittag (15.00 Uhr) eine Regierungserklärung zur ökologischen Steuerreform der Mitte-Regierung geben. Danach ist eine Abstimmung über die Erklärung geplant. Die Präsidentenpartei La République En Marche (LREM) und Verbündete haben eine breite Mehrheit im Unterhaus des französischen Parlaments./cb/DP/jha

AXC0023 2018-12-05/05:49