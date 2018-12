Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) geht gegen die Plastikumhüllungen von sogenannten Posteinwurfsendungen mit Discounterwerbung vor, die wöchentlich in Plastikfolie bundesweit an rund 20 Millionen Haushalte gesendet werden. "Mein Ziel ist es, die Plastikumhüllung von Postwurfsendungen zu verbieten", sagte die CDU-Politikern der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Das Thema ärgere sie seit Jahren. "Ich finde, es gibt Vorgänge, da muss man klar sagen: Da kann man es auch anders machen. Hier muss sich die Wirtschaft umwelt- und verbraucherfreundliche Alternativen einfallen lassen", forderte die Ministerin. Darüber hinaus müsste auch der Gebrauch von Einmal-Getränkebechern, die häufig Plastik enthalten, eingeschränkt werden. "Auch bei den Coffee-to-go-Bechern muss sich dringend etwas ändern. Da brauchen wir eine Pfandlösung", sagte Heinen-Esser.



