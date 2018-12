Läuft die Jahresendrallye oder läuft sie nicht? In diesen Tagen entscheidet sich auch diese zumindest statistisch interessante Frage. Die Chancen sind nicht besonders gut, denn der Markt schwächelt. Mehrfach hatten die Börsen in den vergangenen Jahren den Schwung zum Jahresausklang vermissen lassen. Insofern ist die Rallye nicht gesichert. Immerhin: Für den Dax wurde bekannt, dass es im kommenden Jahr in Bezug auf dieses Geschäftsjahr, also 2018, neue Rekorddividenden geben dürfte. Das ist ein ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...