Der amerikanische Zulieferer für die Zellstoff- und Papierindustrie, Kadant Inc. (ISIN: US48282T1043, NYSE: KAI), zahlt eine Quartalsdividende von 0,22 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 6. Februar 2019 (Record date 9. Januar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,88 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 85,89 US-Dollar (Stand: 4. ...

