Anleger betrachten die trügerische Ruhe im Handelsstreit mit zunehmender Skepsis. Hinzu kommen Sorgen um die Konjunktur. Was heute sonst noch wichtig wird.

Nach anfänglicher Euphorie über die Pause im Handelsstreit zwischen den USA und China, hat sich die Stimmung unter den Anlegern gewandelt. Dementsprechend gab der Dax am Dienstagabend einen Teile seiner Gewinne vom Wochenbeginn ab und schloss bei 11.335 Punkten ein Prozent im Minus. Ähnliche Reaktionen zeigten sich in der Nacht in den USA und Asien.

Hinzu kommen Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung, die sich in den Renditen auf US-Staatsanleihen widerspiegeln. Sie könnten sich auch im Dax niederschlagen. Beim Onlinebroker IG Markets notiert der deutsche Leitindex vorbörslich gut 1,2 Prozent im Minus.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street haben Sorgen über die Konjunktur die Kurse deutlich gedrückt. Es droht, dass die Rendite zehnjähriger Bonds unter die der zweijährigen Titel fällt. Zum Handelsschluss lag sie nur noch etwa 0,1 Prozent höher. Diese "inverse Zinskurve" gilt an der Börse als Zeichen für eine wachsende Rezessionsangst.

Anleger zeigten sich darüber hinaus über die Pause im Handelskonflikt zwischen China und USA misstrauisch. "Es ist nicht klar, worauf sich die beiden Seiten geeinigt haben - wir wissen nur, dass es einen begrenzten Waffenstillstand gibt", sagte Ökonom Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James.

Zu Missmut führten auch Signale aus Großbritannien. Kurz vor Beginn einer der fünftägigen Debatte über das Brexit-Abkommen hatten Abgeordnete im britischen Parlament entschieden, dass die Regierung die Rechte des Parlaments missachtet hat. Es ist ein erneuter Rückschlag für Premierministerin Theresa May, die bei der geplanten Abstimmung am 11. Dezember eine Mehrheit für ihr Abkommen gewinnen muss.

Der Leitindex Dow Jones verlor bis zum Handelsschluss 3,1 Prozent auf 25.027 Punkte. Am Montag hatte er noch gut ein Prozent hinzugewonnen. Der S&P 500 fiel 3,2 Prozent auf 2700 Punkte, und der Nasdaq-Composite gab sogar um 3,8 Prozent auf 7158 Punkte nach.

2 - Vorgaben aus Asien

Wachsende Zweifel an der Pause im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die asiatischen Aktienmärkte belastet. US-Präsident Donald Trump drohte erneut mit Zöllen, sollte es nicht zu einer umfangreichen Handelsvereinbarung kommen.

Börsianer verweisen zudem auf die fallenden Renditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...