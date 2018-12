Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + STOXX-50 (per 24. Dezember) NEUAUFNAHME - Linde (Deutschland) HERAUSNAHME - Barclays (Großbritannien) + STOXX-600 (per 24. Dezember) NEUAUFNAHME - Knorr-Bremse (Deutschland) - Salmar (Norwegen) - Tomra Systems (Norwegen) - Polish Oil and Gas (Polen) - Interpump Grp (Italien) HERAUSNAHME - Sopra Steria Group (Frankreich) - Wacker Chemie (Deutschland) - Plastic Omnium (Frankreich) - Indivior (Großbritannien) - 3i Grp (Großbritannien) ===

