FRANKFURT (Dow Jones)--Die DEA Deutsche Erdoel AG verstärkt sich mit einem Zukauf in Mexiko. Das Explorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in Hamburg übernimmt das mexikanische Öl- und Gasunternehmen Sierra Oil & Gas, das ein Portfolio mit Anteilen an sechs Explorationsblöcken in Mexiko hält. DEA wird die Explorationslizenzen von Sierra den Angaben zufolge in sein bestehendes mexikanisches Produktions- und Explorationsportfolio integrieren und damit zu den Unternehmen mit den größten Explorationsflächen in Mexiko aufsteigen.

DEA bezeichnete die Transaktion als einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung seiner internationalen Wachstumsstrategie. "Die Übernahme von Sierra wird es DEA ermöglichen, im strategischen und wettbewerbsintensiven mexikanischen Upstream-Sektor eine relevante Größe zu erreichen", kommentierte Vorstandsvorsitzende Maria Moraeus Hanssen. "Nach Abschluss der geplanten Fusion von DEA und Wintershall wird diese Akquisition Mexiko als Kernregion für das zukünftige gemeinsame Unternehmen weiter stärken und zu einem der führenden Upstream-Unternehmen Mexikos werden lassen."

Die geplante Übernahme von Sierra Oil & Gas durch DEA muss unter anderem noch von der mexikanischen Kohlenwasserstoffbehörde CNH und der Wettbewerbskommission COFECE genehmigt werden. Mit dem Abschluss der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2019 gerechnet. Finanziert wird der Deal vom Finanzinvestor Letterone, dem Noch-Eigner des DEA-Konzerns. DEA soll mit Wintershall, der Öl- und Gastochter des DAX-Konzerns BASF, verschmolzen werden. Der Zusammenschluss soll bis Mitte nächsten Jahres vollzogen werden. BASF soll zunächst zwei Drittel und Letterone ein Drittel an Wintershall DEA halten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2018 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.