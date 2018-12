Trotz der Bekenntnisse zum Ausstieg aus der Kohlefinanzierung setzen Banken und Investoren laut einer Studie nach wie vor massiv auf den schmutzigen Energieträger. Auch deutsche Banken mischen bei dem Geschäft mit.

Während die Staaten dieser Welt gerade beim UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz nach Antworten auf die Klimakatastrophe suchen, bleibt das Geschäft mit dem schmutzigen Energieträger Kohle für Banken und Investoren offenbar weiter ein lohnendes Geschäft. So zeigt eine Studie der deutschen NGO "Urgewald", die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, wie stark Banken rund um den Globus nach wie vor auf den umweltschädlichen Energieträger setzen - aller Richtlinien und Lippenbekenntnisse zum Ausstieg aus der Kohlefinanzierung zum Trotz.

Laut der Studie, die "Urgewald" zusammen mit 27 weiteren NGOs erarbeitet hat und die sie am Mittwoch im Rahmen des UN-Klimagipfels vorstellen wird, haben seit Anfang 2016 weltweit 235 Geschäftsbanken Direktkredite in Höhe von mehr als 101 Milliarden US-Dollar an die 120 größten Entwickler von Kohlekraftwerken vergeben. Führend in der Finanzierung der Kohlekraftwerke sind dabei japanische Banken: Rund 30 Prozent der von 2016 bis September 2018 bereitgestellten Kredite kamen von japanischen Instituten. Die größten Kreditgeber sind die japanischen Banken Mizuho Financial und Mitsubishi UFJ Financial mit 12,8 beziehungsweise 9,9 Milliarden US-Dollar.

Doch auch europäische Banken mischen beim Geschäft mit der Finanzierung von Kohlekraftwerken ...

