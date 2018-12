Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHÄUBLE - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich im Kampf um den CDU-Vorsitz uneingeschränkt auf die Seite des Kandidaten Friedrich Merz gestellt. "Es wäre das Beste für das Land, wenn Friedrich Merz eine Mehrheit auf dem Parteitag erhielte", sagte Schäuble der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Das würde es erleichtern, wieder zu einer Integration der politischen Kräfte zur Mitte hin zu kommen und unser System zu stabilisieren. Die politischen Ränder würden wieder schwächer." (FAZ S. 2/SZ S. 1)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Spitzenmanager der deutschen Autokonzerne haben sich bei einem Treffen mit Vertretern der US-Regierung für die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen ausgesprochen. Wie das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen erfuhr, haben Daimler-Chef Dieter Zetsche, VW-Boss Herbert Diess und BMW-Finanzchef Nicolas Peter die große Bedeutung des amerikanischen Markts herausgestellt. Die US-Regierung war mit Handelsminister Wilbur Ross, dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Wirtschaftsberater Larry Kudlow bei den Gesprächen vertreten. Anschließend sollte ein kurzfristig angesetztes Treffen der Manager mit Trump folgen. Ob die Automanager die von Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autoimporte aus Europa verhindern konnten, ist unklar. Ein solcher Schritt würde allein die deutschen Autobauer mehrere Milliarden Euro kosten, hieß es in Teilnehmerkreisen. Die Konzerne hoffen, dass US-Regierung und EU-Kommission bestehende Autozölle auf null senken. (Handelsblatt S. 14/FAZ S. 22)

DOLLAR - Europa will unabhängiger vom Dollar werden. Die EU-Kommission legt Vorschläge zur Stärkung des Euros vor. Insbesondere das Energiegeschäft soll sich vom Dollar emanzipieren. Doch der Weg zur Weltwährung ist lang - und es ist unklar, ob Europas Regierungen den Mut zu nötigen Reformen haben. (Handelsblatt S. 30)

RÜSTUNGSLIEFERUNGEN - Die Grünen drängen angesichts neuer Berichte über Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien über Tochterfirmen auf eine Änderung der Exportvorschriften: Firmen nutzten Gesetzeslücken, "um unabhängig von Genehmigungen der Bundesregierung Kriegswaffen nach Saudi-Arabien zu exportieren", sagte die abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katja Keul, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Nötig sei es, die Außenwirtschaftsverordnung so zu ändern, dass technische Unterstützung etwa durch Ingenieure sowie die Auslagerung von Geschäften an Tochterfirmen im Ausland nicht möglich sei. (RND)

KI - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine gerechte Aufteilung der Effizienzgewinne durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Wirtschaft gefordert. Mit einer Art Maschinensteuer sollten etwa die sozialen Sicherungssysteme gestärkt werden, heißt es in einem Papier des Bundesvorstandes mit dem Titel "Erste Positionierung zu Künstlicher Intelligenz". (Handelsblatt S. 7/Welt S. 9)

PATENTE - Durch die Digitalisierung werden immer mehr Unternehmen Opfer von Patentstreitigkeiten. Dax-Konzerne fordern nun, das deutsche Patentrecht zu ändern. (Handelsblatt S. 8)

SCHULDEN - Die finanzielle Verflechtung zwischen Banken und EU-Staaten ist in den vergangenen vier Jahren noch enger geworden. "Seit 2014 ist die Bedeutung von EU-Staatsanleihen in den Bankbüchern stark gewachsen", warnt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer dem Handelsblatt vorliegenden Studie. "Folglich ist die Verflechtung zwischen dem Ausfallrisiko von Staaten und Banken größer geworden." (Handelsblatt S. 4)

KRANKENKASSEN - Die gesetzlichen Krankenkassen haben seit Jahresbeginn 1,9 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben. Dies geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach können die Kassen inzwischen auf eine Rücklage von 21 Milliarden Euro zurückgreifen. (Bild-Zeitung)

GRUNDSTEUER - Mit der Reform von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würde die Grundsteuer in den größten Städten im Schnitt um 22,1 Prozent steigen. Das zeigen interne Unterlagen des Finanzministeriums. Besonders teuer würde es im Schnitt für Eigentümer und Mieter in Berlin: Sollte dort der sogenannte Hebesatz (legt die Kommune fest) nicht sinken, würde Berlin künftig 63,7 Prozent mehr Grundsteuern einnehmen als bisher. (Bild-Zeitung)

