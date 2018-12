Der einstige Börsenstar AMD hat seit September dieses Jahres in der Spitze 53 Prozent an Wert verloren und sich wieder an die Unterstützungen aus Anfang dieses Jahres abwärts begeben. Zwar herrscht seit Ende Oktober und dem Ende der Verluste nun ein klarer Aufwärtstrend, das Bild lässt jedoch stark zu wünschen übrig. Erstens ist der Trendkanal relativ flach ausgeprägt und bremste beispielsweise den gestrigen Vorstoß der Bullen an der oberen Trendkanalbegrenzung merklich aus, zum zweiten macht die zwischengeschaltete Erholung den Eindruck einer bärischen Flagge und somit übergeordnet noch nicht dem Ende der Verluste in der AMD-Aktie.

Swingtraders Eldorado

Obwohl sich das Wertpapier zu Beginn dieser Handelswoche über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 hochkämpfen konnte, bleibt ein Ausbruch über den vorherrschenden Trendkanal höchst unwahrscheinlich. Tendenziell sind ...

