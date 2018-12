The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSS82 THUERINGEN LS 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AF27 DZ BANK CLN E.9592 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0N31 DZ BANK IS.A1052 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0N49 DZ BANK IS.A1053 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0N56 DZ BANK IS.A1054 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WC9 LB.HESS.THR.IS.12A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VK2 LB.HESS.-THR. IHS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VL0 LB.HESS.-THR.IS.18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RGL06 AT + T 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128285N64 US TREASURY 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1914256695 NIDDA BONDCO REG-S 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1919899960 EUROFIMA 18/24 MTN BD01 BON EUR N

CA 4SF XFRA AU0000032377 BARDOC GOLD LTD EQ00 EQU EUR N

CA 9BF XFRA GG00B4L84979 BURFORD CAPITAL LTD EQ00 EQU EUR N