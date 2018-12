The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US71645WAH43 PETROBRAS GLOBAL FI.03/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US78012KJZ12 ROYAL BK CDA 15/18 MTN BD01 BON USD N

CA B0TA XFRA USU05526AG09 B.A.T. CAP. 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0997979249 BHARTI AIRT.INTL(NL)13/18 BD01 BON EUR N

CA GLJG XFRA XS1002436951 GRENKE FIN. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1500340861 EMIS FINANCE 16/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1529854280 UNIPER MTN 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MFZ4 LBBW SAFE ANL.CAP 18 BASK BD02 BON EUR N

CA XFRA SE0005567088 SAAB AB 13-18 MTN BD02 BON SEK N

CA XFRA US05578BAB27 BPCE S.A. 13/18 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0604380724 BP CAP.MKTS 11/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0999631079 A.N.Z. BKG GRP 13/18 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1055530304 DAIMLER AG.MTN 14/18 BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1085282652 LLOYDS BANK 14/18 MTN BD02 BON GBP N

CA HYC XFRA LU0047058820 PIONEER INVEST.ERTRAG A FD00 EQU EUR N

CA HYD XFRA LU0047059042 PIONEER INVEST.CHANCE A FD00 EQU EUR N

CA HYS XFRA LU0047059125 PIONEER INVEST.WACHSTUM A FD00 EQU EUR N