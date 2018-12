The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0VAC2 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD00 BON EUR N

CA INQA XFRA BE0002456318 ING BELGIUM 13-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0224761541 PARGESA HLDG 13-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A18VK27 MULTI FAM.BEACHF. 15/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0D9A5 DEKA IHS SERIE 7398 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J4D1 DZ BANK IS.C91 13/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1ABR6 COBA MTN S.2248 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0QP9 LB.HESS.-THR. E0512B/007 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1AW7 LB.HESS.-THR. IHS 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1VV5 LB.HESS.THR.CARRARA12D/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2K42 LB.HESS.THR. IHS 16/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5Y94 HSH NORDBANK ZS 16 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5ZA8 HSH NORDBANK SZXVII 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2HW1 LBBW OPF.1302 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2HX9 LBBW OPF.1303VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2YX4 LBBW PF.R.4383 MTN BD00 BON EUR N

CA 0ODF XFRA FR0011654763 CAISSE D DEPOTS E.C.13-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US30216BFY39 EXPORT DEV CND 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1327049703 HK BAORONG DEV. 15/18 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1331888609 FORD MOTOR CRED. 15/18 BD00 BON AUD N

CA XFRA XS1425985311 WORLD BK 16/18 MTN BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000LB0R074 LBBW STUFENZINS 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM261 SCHLW-H.SCHATZ.12/18 A1 BD01 BON EUR N