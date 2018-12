QUEBEC CITY, Dec. 05, 2018, ein Branchenführer, der die vielseitigste und skalierbarste Entwicklungsplattform LiDAR für die Fahrzeugbranche anbietet, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Brückenfinanzierung über 23,7 Mio. USD (31,4 Mio. CAD) bekannt. Diese Mittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, den Ausbau seiner Forschungs- und Entwicklungsteams fortzusetzen und die Einführung seiner Entwicklungsplattform LiDAR zu beschleunigen.

Die Finanzierung besteht aus einem revolvierenden Darlehen der Caisses Desjardins, einer der führenden kanadischen Genossenschaftsbanken, sowie einer Wandelanleihe von bestehenden Aktionären unter der Führung von Desjardins-Innovatech, S.E.C.

"Diese Finanzierung sowohl durch unsere strategischen Investoren als auch durch Finanzinvestoren sowie die kontinuierliche Unterstützung bei unserem Wachstum durch unsere Bankpartner ist ein Beweis für das anhaltende Vertrauen, das sie in LeddarTech setzen", erklärte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. Er fügte hinzu: "Darüber hinaus prüft das Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten für das erste Halbjahr 2019, um das Geschäft weiter auszubauen und unsere Markteinführungsstrategie zu beschleunigen."

"Für unsere LiDAR-Entwicklungsplattform können wir eine starke Zugkraft verzeichnen. Sechs Tier-1-Anbieter entwickeln aktiv LiDAR-Lösungen für die Automobilindustrie, die auf der LeddarEngine und LeddarCore-SoCs basieren. Ein starkes Interesse geht auch von vielen anderen potenziellen strategischen Partnern aus, mit denen wir derzeit über mögliche Kooperationen diskutieren. Diese neue Investition wird es uns ermöglichen, die Organisation auf allen Ebenen zu verbessern, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und diese neuen Kunden zu unterstützen", so Frantz Saintellemy, Präsident und COO von LeddarTech.



Über LeddarTech



LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren Entwicklungsplattform LiDAR, die auf der einzigartigen LeddarEngine beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die Engine besteht aus einer Reihe von für die funktionale Sicherheit zertifizierten SoCs für die Automobilindustrie, die in Kombination mit der Signalverarbeitungssoftware LeddarSP verwendet werden. Das Unternehmen ist verantwortlich für mehrere Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für die Mobilität, wobei seine patentierten Technologien sowohl FAS als auch die autonomen Fahreigenschaften von Pkw, Lkw, Bussen, Lieferfahrzeugen, Robo-Taxis, Pendelfahrzeugen usw. verbessern. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

