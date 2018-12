Die Polizei- und Justizbehörden in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien gehen seit den frühen Morgenstunden mit einer Großrazzia gegen Angehörige der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vor. Es würden Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit.

Die Maßnahmen dauerten zunächst noch an. Koordiniert wird die länderübergreifende Aktion von der EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag. Vorläufige Ermittlungsergebnisse sollen am Nachmittag vorgestellt werden.