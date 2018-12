Dierikon, 5. Dezember 2018

Wechsel im Verwaltungsrat der Komax Holding AG

Daniel Hirschi, Mitglied des Verwaltungsrats der Komax Holding AG seit 2005 und Vizepräsident seit 2014, stellt sich an der Generalversammlung 2019 nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt an der Generalversammlung vom 16. April 2019 Dr. Mariel Hoch zur Neuwahl vor.

Der Verwaltungsrat der Komax Holding AG beantragt, Dr. Mariel Hoch als Ersatz von Daniel Hirschi in den Verwaltungsrat zu wählen. Die übrigen fünf Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich an der Generalversammlung 2019 alle zur Wiederwahl.

Dr. Mariel Hoch hat an der Universität Zürich promoviert (Dr. iur.) und 2005 das Anwaltspatent erworben. Sie arbeitet seit 2002 bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG in Zürich, seit 2012 ist sie Partnerin. Dr. Mariel Hoch fokussiert in ihrer beruflichen Tätigkeit vor allem auf Themen im Bereich M&A-Transaktionen und berät kotierte Unternehmen in gesellschafts- und börsenrechtlichen Angelegenheiten. Sie ist Verwaltungsratsmitglied der SIG Combibloc Group AG (seit 2018), der Comet Holding AG (seit 2016) und der MEXAB AG (seit 2014).

Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 2000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.