Ein schwieriges Börsenjahr 2018 könnte halbwegs versöhnlich enden. Welche Werte jetzt kaufenswert sind.

Die Nachrichten zu den deutschen Börsengrößen waren in der vergangenen Woche einmal mehr mies. Der Pharmakonzern Bayer will weltweit 12000 Stellen abbauen, die Zentrale der Deutschen Bank wurde von Staatsanwälten durchsucht, wieder mal, und vom Diesel-Gipfel gab es auch nur Unerfreuliches - alles Symptome, die zeigen, dass wichtige Branchen hierzulande tief in der Krise stecken. Das belastet auch den Dax, der sich Anfang der Woche dennoch etwas erholen konnte. Denn im Zollstreit der Supermächte USA und China ist zumindest etwas Entspannung in Sicht. Das nährt die Hoffnung auf ein zumindest einigermaßen versöhnliches Jahresende 2018.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief.

Wir nutzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...