AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNTER DRUCK - Nach dem enttäuschenden Wochenbeginn bleibt der Dax wohl auch am Mittwoch zunächst unter Druck: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 1,3 Prozent niedriger auf 11 192 Punkte. Der Sprung über die Hürde von 11 400 Punkten nach Entspannungssignalen vom G20-Gipfel hatte sich zuletzt als "Bullenfalle" erwiesen - Käufer wurden für ihren Mut also nicht belohnt, sondern durch schnell wieder fallende Kurse auf dem falschen Fuß erwischt.

USA: - AUSVERKAUF - An der Wall Street hat am Dienstag Ausverkaufsstimmung geherrscht. Konjunktursorgen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des jüngsten Handelsdeals mit China zogen die wichtigsten Aktienindizes bis zu knapp 4 Prozent ins Minus. Hinzu kam die Furcht, dass Großbritannien die Europäische Union tatsächlich ohne ein Abkommen verlassen könnte. Die Anleger trennten sich insbesondere von Technologieaktien. Sie gelten als besonders anfällig gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen.

ASIEN: - IM MINUS - An Asiens Börsen ging es am Mittwoch bergab. Der Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent tiefer auf 21 919,33 Punkten. Hongkongs Hang Seng verliert zur Stunde 1,66 Prozent auf 26 809,94 Punkte und Chinas CSI 300 steht 0,4 Prozent schwächer bei 3254,63 Punkten.

DAX 11.335,32 -1,14%

XDAX 11.171,90 -2,66%

EuroSTOXX 50 3.189,25 -0,80%

Stoxx50 2.944,32 -0,38%

DJIA 25.027,07 -3,10%

S&P 500 2700,06 -3,24%

NASDAQ 100 6.795,21 -3,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,25 0,36%

Bund-Future Settlement 162,09 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1323 -0,13%

USD/Yen 113,07 0,20%

Euro/Yen 128,02 0,07%

ROHÖL:

Brent 61,07 -1,00 USD

WTI 52,47 -0,79 USD

