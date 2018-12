...an der Zahl genau 3.200 und damit 12 % der weltweiten Belegschaft. Umgekehrt sollen dafür Zukäufe helfen, den Konzern wieder schlagkräftiger zu machen. Zukünftig will man weniger Produkte anbieten, die Kunden aber gezielter ansprechen. Das alles geht aus einem Kostensparprogramm hervor. Einziges Schmankerl an der Sache: Man verspricht den Anlgern dass bis 2020 ein jährliches Umsatzplus von 3,5 bis 4,5 % geschafft wird.



Zukäufe sind in dieser Prognose noch nicht eingerechnet. Für diese hatt sich Thomson Reuters 2 Mrd. $ zur Seite gelegt. Das Geld stammt aus dem Verkauf der Finanzmarkt-Sparte an den Investor Blackstone, der im Oktober abgeschlossen wurde.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info