An der Wand prangt atmendes Moos, Schaffelle warten auf edlen Campingstühlen und gestapelte Holzscheite geben einen waldigen Raumtrenner ab. Im 2. Stock der ETAS-Zentrale in Stuttgart-Feuerbach ist die Natur ausgebrochen. Meetings finden hier schon einmal am "Amazonas" statt - im gleichnamigen Besprechungsraum, um genau zu sein. Wie jede der fünf Etagen im Gebäude steht das Stockwerk unter einem bestimmten Motto, das die gesamte Raumgestaltung durchzieht. Die heimelige Atmosphäre ist kein Zufall: Die Firmenzentrale wird von den knapp 800 Mitarbeitern am Standort Feuerbach bewusst "ETAS Home" genannt.

Das "Home" soll Teil einer leistungsfördernden, aber auch freundschaftlichen bis familiären Unternehmenskultur sein, die ETAS als Lieferant von Lösungen zur Entwicklung von Embedded Systemen etablieren möchte. "Vor ungefähr zwei Jahren haben wir einen Kulturwandel angestoßen", erläutert Unternehmenssprecherin Anja Krahl. Freigabe- und Entscheidungsprozesse wurden verschlankt, Hierarchien abgeflacht. Wenig später kam das "Du". "Mittlerweile hat die Geschäftsleitung der kompletten Mannschaft das Du angeboten", sagt Krahl. Am Anfang sei es etwas ungewohnt gewesen, inzwischen werde das Angebot aber gern angenommen und schaffe eine ganz andere Nähe.

Telefonzellen und Fokus-Räume

Als ETAS die Pläne für seine neue Unternehmenszentrale konkretisierte, ging das Management entsprechend "basisdemokratisch" vor: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...