ICO: In wenigen Schritten lassen sich alle Elemente in Farbe, Größe usw. in ein individuelles Design anpassen. Komplexe Steuerungen lassen sich mit dieser Software bequem an einer Workstation erstellen und sind nur noch über eine SD-Karte an den jeweiligen Panel-PC zu übertragen. Das vereinfacht auch spätere Änderungen an Software, Design oder Steuerung. Die Hardware ist mit einem ARM-TI-Cortex-A8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...