Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1327 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Der amerikanische Dollar legte dagegen zu vielen Währungen moderat zu. Unter anderem auch zum Franken, der zum Greenback am Morgen bei 0,9998 notierte. EUR/CHF wurde derweil praktisch unverändert bei 1,1325 gehandelt.Zur ...

