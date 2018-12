Es gab zwar schon Tage, an denen die Kursverluste in New York absolut höher waren, doch die Entwicklung am Dienstag dürfte vielen Anlegern eine schlaflose Nacht beschert haben. Die Angst vor einer Rezession in den USA ließ den Dow Jones um 800 Punkte einbrechen. Allerdings gibt es am Mittwochmorgen schon erste Entspannungssignale.

