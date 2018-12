Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

++++ TAGESTHEMA I ++++

China hat im Handelskonflikt mit den USA eine rasche Umsetzung der mit Washington getroffenen Vereinbarungen zugesichert. "China wird mit der Umsetzung bestimmter Punkte beginnen, bei denen ein Konsens erreicht wurde, je schneller desto besser", erklärte das chinesische Handelsministerium am Mittwoch. Für die auf 90 Tage angesetzten Verhandlungen mit den USA werde es einen "klaren Kalender und eine klare Roadmap" geben. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

TAGESTHEMA II

Spitzenvertreter der deutschen Autoindustrie haben sich nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump vorsichtig optimistisch gezeigt, dass die angedrohten Zölle auf ihre Exporte in die USA abgewendet werden können. "Ich denke, wir haben einen großen Schritt vorwärts gemacht, um die Zölle zu vermeiden", sagte VW-Chef Herbert Diess nach dem rund halbstündigen Treffen. Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte, nach seiner Einschätzung hätten die Gespräche die "potenzielle Bedrohung" durch neue US-Importzölle reduziert. Bei den Treffen im Weißen Haus mit Trump und anderen Regierungsvertretern legten die Manager nach eigenen Angaben die bisherigen und möglichen künftigen Investitionen ihrer Unternehmen in Standorte und Produktion innerhalb der USA dar. Ob damit die von Trump angedrohten Strafzölle auf europäische Autoimporte von bis zu 25 Prozent tatsächlich verhindert werden können, bleibt allerdings offen. Ursprünglich waren nur Treffen der Automanager mit Handelsminister Wilbur Ross, dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow angesetzt gewesen. Der Präsident stieß dann nach kurzfristiger Ankündigung hinzu. Auf deutscher Seite war neben Daimler und Volkswagen auch BMW vertreten, und zwar durch Finanzvorstand Nicolas Peter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 GB/Bayer AG, Kapitalmarkttag mit Details zu den Mittelfristzielen bis

2022, London

10:30 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day, Zürich

13:00 CA/Hudson's Bay Co, Ergebnis 3Q, Toronto

17:00 US/Delaware Supreme Court, Berufungsanhörung im Verfahren wegen

der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,2 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,3 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,7 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 53,1 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,2 -US 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 (offenes Volumen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (offenes Volumen) 10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,5 Mrd EUR 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 im Volumen von 2 Mrd NOK

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.710,200 0,31 Nikkei-225 21.919,22 -0,53 Schanghai-Comp. 2.652,45 -0,51 DAX 11.335,32 -1,14 DAX-Future 11.169,00 -2,65 XDAX 11.171,90 -2,66 MDAX 23.392,14 -1,58 TecDAX 2.618,30 -1,06 EuroStoxx50 3.189,25 -0,80 Stoxx50 2.944,32 -0,38 Dow-Jones 25.027,07 -3,10 S&P-500-Index 2.700,06 -3,24 Nasdaq-Comp. 7.158,43 -3,80 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,25 +59

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,62 -0,01 Deutschland 10 J. 0,26 0,26 -0,17 USA 2 Jahre 2,80 2,80 0,91 USA 10 Jahre 2,91 2,91 0,50 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,06 0,06 0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX kann sich dem Schwächeanfall des Dow voraussichtlich weitgehend entziehen. An Wall Street fuhr der Dow am Dienstag den viertgrößten Punkte-Verlust seiner Geschichte ein, in Prozenten war es allerdings nur der 329-schwächste Tag. Gestützt wird die Stimmung von Asien, hier kommen die Börsen überwiegend mit kleinen Verlusten davon, Nachdem nun auch China von einem Waffenstillstand im Handelsstreit spricht, der zur Suche nach Lösungen genutzt werden solle. Am Dienstag hatte unter anderem die Funkstille aus China zu den Vereinbarungen aus Buenos Aires belastet. An der Wall Street wurde die Zinsinversion am Anleihenmarkt ebenfalls als Grund für den Abverkauf angeführt. Statistisch gesehen kann es aber nach einer ersten Inversion der Zinskurve noch lange bis zum Beginn einer Rezession dauern. Zudem lag die 10-jährige Rendite noch deutlich über der 1-jährigen. Belastende Vorlagen von der Wall Street sind am Mittwoch anders als noch am Vortag nicht zu erwarten. Denn die Wall Street bleibt wegen des Trauerfeiertags um den Tod des ehemaligen US-Präsidenten Bush geschlossen.

Rückblick: Schwach - Nach dem deutlichen Plus zu Wochenbeginn ging es schon wieder deutlicher nach unten. Belastend wirkten wieder stärker werdende Zweifel an der Substanz der Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit und die schwächere Eröffnung an der Wall Street. Darunter und unter Gewinnmitnahmen litten nach dem Aufwärtsschub vom Montag vor allem die Autotitel. Zudem ist der deutsche Automarkt im November geschrumpft. Der Stoxx-Subindex der Autowerte büßte 2,5 Prozent ein. Auf der Käuferseite konzentrierte sich das Interesse vor allem auf konjunkturunabhängige Titel. Der Sektorindex der Lebensmittel- und Getränkehersteller legte um 0,6 Prozent zu. Rückenwind für Linde kam von der Aufnahme der Aktie in den Stoxx-50-Index, die Aktie schloss 2,1 Prozent im Plus. Für Linde müssen Barclays ihren Platz im räumen, die Aktie verlor 2,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Die Continental-Aktie verlor 4,7 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf "Halten" von "Kaufen" zurückgestuft hatte, genauso wie Hella, die sogar 6,5 Prozent verloren. Beiersdorf kündigte an, mit Beginn der Amtszeit des neuen CEO am 1. Januar 2019 auch den Vorstand umzubauen. Der Kurs stieg um 1,5 Prozent, profitierte aber auch davon, dass defensive Aktien tendenziell favorisiert wurden. Carl Zeiss Meditec profitierten von einer Kaufempfehlung der HSBC und schlossen 9,3 Prozent im Plus. Pantaflix knickten nach einer Gewinnwarnung um 43,5 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Von deutlichen Verlusten querbeet berichtete ein Händler von Lang & Schwarz angesichts des Absturzes an der Wall Street um über 3 Prozent, Etwas besser gehalten hätten sich noch die Autowerte nach den Gesprächen der Konzern-Repräsentanten in Washington, darunter auch mit US-Präsident Donald Trump.

USA / WALL STREET

Kursabsturz - Der Markt wertete mit einem Tag Abstand die Erleichterungsrally vom Vortag als ungerechtfertigt. Die Skepsis bezüglich der tatsächlichen Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit erhielt Nahrung durch Tweets von US-Präsident Donald Trump, in denen er seine Bereitschaft zur Eskalation äußerte. Für Schrecken sorgten daneben Signale vom Anleihenmarkt, die Rezessionsängste hervorriefen. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um weitere 5,6 Basispunkte auf 2,91 Prozent und zufleich verengte sich die Differenz zur Zweijahresrendite auf den niedrigsten Stand seit 2007. Diese Daten würden stark beachtet, denn jeder Rezession seit 1975 seien inverse Zinskurven vorausgegagen, hieß es. Hinzu kam auch noch der Absturz des Subindex Dow-Jones-Transportation-Average, der als Konjunkturindikator gilt. Der Index verlor 4,4 Prozent. Zu den besonders stark abverkauften Aktien gehörten Bankenwerte, weil für die Geldhäuser sowohl niedrige Zinsen als auch eine inverse Zinsstruktur ungünstig sind. Der Sektor verlor 4,7 Prozent. Daneben tendierten konjunkursensible Branchen wie Halbleiter (-5,2 Prozent), Automobile (-4,7 Prozent) oder Investitionsgüter (-4,5 Prozent) extrem schwach. Bei den prominenten Einzelwerten fielen Caterpillar um 6,9 Prozent und Boeing um 4,9 Prozent. Am oberen Ende des Kurstableaus rangierten eher defensive Branchen wie Versorger (+0,2 Prozent), Haushaltsgüter (-0,8 Prozent) und Lebensmittel (-1,5 Prozent).

