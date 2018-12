Die deutschen Autobauer VW, BMW und Daimler wollen mehr Geld in die Hand nehmen, um ihre Produktionsstätten in den USA auszubauen. Ziel der deutschen Autobosse ist, durch die neuen Investitionen die Autozölle für US-Importe aus Europa verhindern. "Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, um die Autozölle zu vermeiden", sagte VW-Chef Herbert Diess nach Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington.

