ABB-Chef Spiesshofer will die Marktführerschaft in China ausbauen und setzt dabei auf Präsenz vor Ort, HB, S. 20Credit Suisse fokussiert sich auf sehr Vermögende, Interview mit Deutschland-Co-Sprecher, Björn Storim, BöZ, S. 5 INDEX-MONITOR: Hiscox im FTSE 100 erwartet - Cac 40 und SMI ohne Änderung Roche erhält von FDA für Tecentriq-Kombination bei Lungenkrebs 'Priority Review' Die Chefs von VW und Daimler , haben sich nach einem Treffen mit Donald Trump optimistisch gezeigt, dass die angedrohten Autozölle abgewendet werden können Bayer -Betriebsratschef: Bayer schickt Mitarbeiter mit 57 in Rente, Stellenabbau trifft Leverkusen stark, Rheinische Post Berentzen muss Saftgeschäft sanieren, Interview mit Unternehmenschef Oliver Schwegmann, BöZ, S. 10 BMW prüft weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...