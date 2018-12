Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,8 von 50,8 Punkten im Oktober und hebt sich damit von den offiziellen Daten der Statistikbehörde ab, die für den Monat einen Rückgang zeigten. Der Caixin-Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der chinesischen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex, der auch den Bausektor umfasst, war im November auf 53,4 (Vormonat: 53,9) Zählern. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

TAGESTHEMA II

China hat im Handelskonflikt mit den USA eine rasche Umsetzung der mit Washington getroffenen Vereinbarungen zugesichert. "China wird mit der Umsetzung bestimmter Punkte beginnen, bei denen ein Konsens erreicht wurde, je schneller desto besser", erklärte das chinesische Handelsministerium am Mittwoch. Für die auf 90 Tage angesetzten Verhandlungen mit den USA werde es einen "klaren Kalender und eine klare Roadmap" geben. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump hatten sich am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires auf einen Waffenstillstand in ihrem Handelskonflikt verständigt. Bei einem Abendessen einigten sie sich darauf, vorerst auf angedrohte neue Strafzölle zu verzichten. Die USA stellten China zugleich ein Ultimatum: Wenn Peking den Forderungen nach einem Abbau von Handelsbarrieren nicht binnen 90 Tagen nachkommt, sollen die Strafzölle wie geplant steigen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.710,20 +0,31% Nikkei-225 21.919,33 -0,53% Hang-Seng-Index 26.784,04 -1,75% Kospi 2.101,31 -0,62% Schanghai-Composite 2.650,57 -0,58% S&P/ASX 200 5.668,40 -0,78%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Börsen zeigen sich nach dem Absturz an der Wall Street im späten Geschäft widerstandsfähig. Zwar geben die Indizes an den verschiedenen Handelsplätze durch die Bank nach, doch hätte man angesichts der steilen Talfahrt in den USA Schlimmeres befürchten können. In Asien halten sich die Anleger eher an harte Fakten, die sich positiv lesen: In China hat sich bei den Dienstleistern die Geschäftsaktivität im November verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich deutlich und marschierte stärker in den Expansionsbereich. In Tokio kommt dabei noch vom Devisenmarkt, wo der Yen auf Tagessicht deutlich zugelegt hat. Aktuell erholt sich der Dollar aber wieder etwas. Ebenfalls für eine gewisse Erleichterung in Asien sorgen Aussagen aus China zum Handelskonflikt mit den USA. China hat eine rasche Umsetzung der mit Washington getroffenen Vereinbarungen zugesichert. Zuletzt hatte eine gewisse Konfusion über das geherrscht, was US-Präsident Donald Trump und der chinesische Machthaber Xi Jinping wirklich ausgemacht hatten. Trotz der positiven Signale aus China kann sich die Börse in Schanghai dem negativen US-Vorlagen nicht in Gänze entziehen. Die chinesische Notenbank hat derweil den Renminbi um weitere 0,7 Prozent aufgewertet. Damit steht die chinesische Währung zum Dollar auf dem höchsten Niveau seit Ende September. Der HSI in Hongkong zählt derweil zu den schwächsten Indizes der Region. Der Einkaufsmanagerindex der Sonderwirtschafts- und -Verwaltungszone ist deutlicher in den Kontraktionsbereich gerutscht. Berichte, wonach der deutsche Automobilhersteller Daimler seinen Anteil an Brilliance ausbauen will, setzen die Aktie des Partners BAIC deutlich unter Druck. In Hongkong bricht der Kurs um 10 Prozent ein. In Australien verstimmen neben den Vorgaben schwache BIP-Daten. Der australische Dollar ging mit den BIP-Daten auf Talfahrt.

US-NACHBÖRSE

Hewlett Packard haben um 1,7 Prozent nachgegeben. Das Technologieunternehmen rutschte aufgrund von Steuereffekten in die roten Zahlen. Der Umsatz fiel derweil aber besser als gedacht aus. Guidewire Software büßten 6,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt hatte. Zscaler stiegen um 1 Prozent. Das Cloud-Sicherheitsunternehmen verzeichnete in seinem ersten Geschäftsquartal einen geringeren Verlust bei einem um 59 Prozent gestiegenen Umsatz. Ollie's Bargain Outlet verloren dagegen 5,5 Prozent, obwohl der Einzelhändler im dritten Quartal ein Ergebnis über den Markerwartungen vorgelegt und seinen Ausblick für 2018 angehoben hat. Angesichts eines Anstiegs der Aktie um über 70 Prozent seit Jahresbeginn könnten hier Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, so Marktbeobachter. RF Industries gaben um 12,9 Prozent nach. Der Hersteller von Verbindungselementen hatte vorläufige Zahlen vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.027,07 -3,10 -799,36 1,25 S&P-500 2.700,07 -3,24 -90,30 0,99 Nasdaq-Comp. 7.158,43 -3,80 -283,09 3,69 Nasdaq-100 6.795,21 -3,78 -266,92 6,23 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.127 Mio 981 Mio Gewinner 498 2.204 Verlierer 2.543 794 Unverändert 39 59

Kursabsturz - Die Teilnehmer sahen die Erleichterungsrally vom Vortag als ungerechtfertigt an. Die Skepsis erhielt Nahrung durch Tweets von US-Präsident Donald Trump, in denen er seine Bereitschaft zur Eskalation in dem Handelskonflikt mit China äußerte. Zudem sandte der Anleihemarkt negative Signale. Hinzu kam auch noch der Absturz des Dow Jones Transportation Average, der als guter Konjunkturindikator gesehen wird. Der Index verlor 4,4 Prozent. Zu den besonders stark abverkauften Aktien gehörten Bankenwerte, für die sowohl niedrige Zinsen als auch eine inverse Zinsstruktur unattraktiv sind. Der Sektor verlor 4,7 Prozent. Daneben tendierten konjunkursensible Branchen wie Halbleiter (-5,2 Prozent), Transport (-4,4 Prozent), Automobile (-4,7 Prozent) oder Investitionsgüter (-4,5 Prozent) schwach. Unter letzteren fielen Caterpillar um 6,9 Prozent und Boeing um 4,9 Prozent. Am anderen Ende des Kurstableaus rangierten die defensiven Branchen wie Versorger (+0,2 Prozent) sowie Haushaltsgüter (-0,8 Prozent) und Lebensmittel (-1,5 Prozent).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,80 -1,6 2,82 159,7 5 Jahre 2,79 -3,2 2,82 86,3 7 Jahre 2,84 -3,9 2,88 59,6 10 Jahre 2,91 -5,6 2,97 46,8 30 Jahre 3,17 -8,4 3,25 10,1

Signale vom Anleihenmarkt sorgten für Schrecken. Die Zehnjahresrendite, die am Vortag erstmals seit September unter 3 Prozent gefallen war, sackte weiter ab. Sie reduzierte sich um weitere 5,6 Basispunkte auf 2,91 Prozent. Teilnehmer führten die festen Kurse auf die steigenden Sorgen über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaftt zurück. Zugleich hat sich die Differenz zwischen der Zwei- und der Zehnjahresrendite auf den niedrigsten Stand seit 2007 verengt. Die Rendite zweijähriger Staatstitel übertrifft bereits die der fünfjährigen. Diese Daten werden von den Anlegern stark beachtet, denn jeder Rezession seit 1975 gingen inverse Zinskurven voraus, also Zweijahresrenditen, die die der zehnjährigen Titel übertrafen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1332 -0,1% 1,1342 1,1380 -5,7% EUR/JPY 128,08 +0,1% 127,89 128,52 -5,3% EUR/GBP 0,8924 +0,1% 0,8919 0,8907 +0,4% GBP/USD 1,2698 -0,1% 1,2716 1,2778 -6,1% USD/JPY 113,02 +0,2% 112,76 112,94 +0,4% USD/KRW 1113,36 +0,2% 1111,54 1106,62 +4,3% USD/CNY 6,8657 +0,4% 6,8372 6,8412 +5,5% USD/CNH 6,8627 +0,2% 6,8513 6,8408 +5,4% USD/HKD 7,8026 -0,0% 7,8042 7,8054 -0,1% AUD/USD 0,7300 -0,5% 0,7338 0,7385 -6,6% NZD/USD 0,6923 -0,1% 0,6930 0,6962 -2,5%

Der Dollar konnte zwischenzeitliche Verluste gegen den Euro weitgehend aufholen. Der Euro stand im US-Späthandel nur noch bei 1,1340 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1421 Dollar. Dem Dollar als sicherem Hafen half das fragile Risikoumfeld. Andererseits spreche aktuell wenig für eine starke Erholung, meinte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Das liege vor allem an den zuletzt eher taubenhaften Tönen aus den Reihen der US-Notenbank. Auch das Pfund konnte Gewinne gegen den wieder erstarkten Dollar nicht halten. Zum Euro ging es indes fester um. Die britische Devise erhielt von zwei Seiten Rückenwind. Zum einen hat im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof um die Brexit-Erklärung der zuständige Generalanwalt die Ansicht vertreten, dass für Großbritannien eine einseitige Rücknahme möglich ist. Daneben stieg der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe.

++++ ROHSTOFFE +++++

