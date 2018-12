Nach den klaren Vortagesverlusten stehen die deutschen Automobilaktien am Mittwoch im vorbörslichen Handel angesichts des negativen Börsentrends ziemlich gut da. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen VW-Titel 0,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Daimler-Papiere legten gar um 0,7 Prozent zu. Die Anteilsscheine von BMW notierten zuletzt unverändert.

Grund für die relativ positive Kursreaktion ist das Treffen der deutschen Autobosse mit US-Präsident Trump und weiteren Vertretern der US-Regierung am Dienstag. "Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, um die Autozölle zu vermeiden", sagte Volkswagen-Chef Herbert Diess nach den Gesprächen im Weißen Haus. Die drei Autobauer wollen mit großen Investitionen in den USA Strafzölle auf US-Importe aus Europa verhindern. Der unmittelbare Verkaufsdruck auf die Autowerte scheine damit zunächst vorbei zu sein, kommentierte ein Händler am Morgen./edh/fba

