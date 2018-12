Donald Trump und Xi Jinping wollen für 90 Tage eine Eskalation im Handelsstreit vermeiden. Der Burgfrieden zwischen den USA und China verschafft dem Welthandel eine Atempause. Doch die könnte schon bald vorüber sein.

Für den Moment hat die Vernunft gesiegt. Weitere Maßnahmen, die einen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China zuspitzen könnten, sind vorerst abgesetzt. Ein Moratorium von neunzig Tagen. Auch wenn Trump in einem Tweet schon wieder mit neuen Zöllen droht, falls es keinen "echten Deal" mit China gebe, so überwiegt in beiden Staaten derzeit doch der Optimismus, dass es dieses neue Handelsabkommen tatsächlich wird geben können. Für den Moment kann die Welt also aufatmen: In die Handelspolitik scheint wieder eine Rationalität eingezogen zu sein, die in den vergangenen Jahren immer weniger ausschlaggebend war.

Gerade die USA waren hier auffällig: Als eine seiner ersten Amtshandlungen beendete Donald Trump die Beteiligung seines Landes an den Verhandlungen zu TPP, dem Freihandelsabkommen, das den Vereinigten Staaten und seinen Partnern eine starke Rolle in Asien hätte verschaffen können.

Donald Trump pocht in den Auseinandersetzungen mit Handelspartnern auf den Ausgleich der Handelsbilanz zugunsten der USA. Auch wenn diese Forderung aus Sicht vieler Ökonomen nicht entscheidend ist, um den Welthandel zugunsten der USA zu beeinflussen. Vielmehr weisen diese darauf hin, dass ...

