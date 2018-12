Über 200 Prozent Plus auf Sicht der vergangenen drei Jahre. Über 50 Prozent Kursgewinn auf Sicht der vergangenen 52 Wochen. Keine Frage: Wirecard war in jüngster Vergangenheit einer der Höhenflieger am deutschen Aktienmarkt. Der rasante Kursanstieg bescherte dem E-Payment-Spezialisten den Aufstieg in den DAX. Seit September gehört Wirecard zu Deutschlands erster Börsenliga. Bislang aber zog Wirecard als DAX-Titel die Wurst nicht vom Teller. Denn in den letzten Monaten korrigierte der DAX-Neuling und das durchaus kräftig. Fakt aber ist auch: Wirecard ist führend in einer zweifelsohne zukunftsträchtigen Branche. So sieht sich Wirecard selbst als einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr, neudeutsch E-Payment.

Hohe Wachstumsraten

Mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 33 ist die Aktie von Wirecard aber kein Schnäppchen. Aber wohl auch nicht überteuert. Denn die Wachstumsraten könnten die scheinbar hohe Bewertung der im DAX notierten Aktie rechtfertigen. So erhöhte Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...