An Europas Börsen ist die Euphorie nach den jüngsten Entspannungssignalen im Handelsstreit bereits wieder verflogen. Die wichtigsten Aktienindizes legten am Dienstag den Rückwärtsgang ein. Unter den europäischen Branchen waren die Autowerte nach einer Erholung am Vortag nun wieder mit minus 2,5% Schlusslicht. Die Autozulieferer standen ebenfalls unter Druck, wofür auch eine negative Studie des Analysehauses Jefferies verantwortlich war. Das Haus empfahl Investoren, ihr Engagement in den Papieren zurückzufahren, da sich mit Blick auf 2019 einige Warnsignale summierten. Continental musste daraufhin ein Minus von 4,7% verzeichnen, Hella brach sogar um 6,5% ein. Der Sektor der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller indes legte um 0,6% zu und nahm ...

