Nach der Euphorie zum Wochenstart, unter anderem an den Credit-Märkten, sah dies am gestrigen Dienstag schon wieder ganz anders aus. So war gestern weder eine EUR denominierte Corporate Emission noch eine Financial Emission zu beobachten. Die EBA gab gestern den Zeitpunkt für die Veröffentlichung ihres 2018 "Risk Report and transparency excercise" mit den Daten zu den einzelnen teilnehmend Instituten mitFreitag dem 14 Dezember um 18:00 Uhr (CET) bekannt. Die Ankaufprogramme der EZB zeigten für den Monat November folgendes Bild: Das Unternehmensanleihen Programm (CSPP) wuchs im Monatsverlauf netto um EUR 2,995 Mrd. auf EUR 176,878 Mrd. an. Im selben Zeitraum erhöhte sich das Volumen des Covered Bond Programmes( CBPP3) um EUR 1,464 ...

