Tagesgewinner war am Dienstag Carl Zeiss Meditec mit 9,25% auf 67,90 (527% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,95%) vor Constantin Medien mit 3,66% auf 1,87 (0% Vol.; 1W -2,81%) und Puma mit 3,58% auf 462,50 (128% Vol.; 1W 1,43%). Die Tagesverlierer: Pantaflix mit -43,52% auf 1,70 (322% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -47,69%), FE Ltd mit -30,00% auf 0,01 (0% Vol.; 1W 0,00%), Advanced Micro Devices, Inc. mit -10,92% auf 21,12 (169% Vol.; 1W 0,33%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (51637,5 Mio.), BP Plc (44551,41) und Vodafone (34405,09). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Carl Zeiss Meditec (527%), Aurora Cannabis (473%) und Thomas Cook Group (407%). Die beste Aktie in der ...

